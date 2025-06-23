Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı, 29 Haziran'da başlayacak

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı, 29 Haziran'da çeşitli yarışma ve konserlerle başlayacak.

Finike Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek festival, 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Etkinlik boyunca yöresel lezzetler, tekne, yüzme gibi çeşitli yarışlar düzenlenecek.

Festival kapsamında Erkal Sonel, Ceza ve Candan Erçetin konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Festivalin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Geyikçi, "Festivalimiz, bölgenin tarım ve denizcilik kültürünü tanıtmak, yerel halkı ve ziyaretçileri bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor. Festivale herkesi davet ediyoruz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​