Antalya'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı Birinci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şahin, Antalya ve çevresinin olası afetlere karşı her an hazır olması gerektiğini belirtti.

Antalya'nın hem sismik açıdan hem de diğer afet türleri bakımından oldukça hareketli bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Her an afetlerle karşılaşma riskimiz var. Ayrıca Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu nedenle burada yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz kapasite yalnızca Antalya'da yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmekle sınırlı kalmamalıdır. Komşu şehirlerde, ülkemizin diğer bölgelerinde ve küresel düzeyde herhangi bir yerde meydana gelebilecek felaketlere müdahale edebilecek bir kapasite oluşturmak, Antalya olarak bizim sorumluluklarımızdan birisidir. Elimizdeki kapasitenin dünya standartlarının üzerinde olması gerekmektedir ve bizler de hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmaktayız."