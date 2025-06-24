Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 38 olarak kaydedildi.
Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
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