Antalya'da düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri sona erdi

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Kaç Baba Kaç" isimli oyunla son buldu.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Barosu işbirliğiyle 19-24 Haziran'da düzenlenen tiyatro günleri etkinliğine sanatseverler ilgi gösterdi.

Tiyatro günlerinde Antalya, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir barolarının tiyatro toplulukları, her akşam Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Etkinlikte, perde Antalya Barosu Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Jüri" isimli oyunla 19 Haziran’da açıldı.

20 Haziran’da Bursa Barosu Tiyatro Advocato "Bir Efes Masalı", 21 Haziran’da ise İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu "Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun" adlı oyunlarıyla sahne aldı.

Tiyatro günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Kaç Baba Kaç" isimli oyunla sona erdi.