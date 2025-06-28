Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde üç yıldızlı otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otelde kalan misafirler tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelde hasar oluştu.
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