Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde üç yıldızlı otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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