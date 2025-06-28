GÜNCELLEME - Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.