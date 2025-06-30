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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:20
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi, zanlı E.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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