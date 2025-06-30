Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi, zanlı E.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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