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        Demre'de Ayna grubu konser verdi

        Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Ayna grubu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:09
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        Demre'de Ayna grubu konser verdi
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        Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Ayna grubu konser verdi.

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 2. Likya Deniz Bayramı Festivalinin ilkini Üçağız Mahallesi'nde tamamladıklarını ifade etti.

        Yarışmalar düzenlediklerini anlatan Duran, turistik Kekova Mahallesi'nde düzenledikleri programa da katılımın yoğun olduğunu bildirdi.

        Gecede, Ayna grubu konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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