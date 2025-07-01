Demre'de Ayna grubu konser verdi

Yarışmalar düzenlediklerini anlatan Duran, turistik Kekova Mahallesi'nde düzenledikleri programa da katılımın yoğun olduğunu bildirdi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 2. Likya Deniz Bayramı Festivalinin ilkini Üçağız Mahallesi'nde tamamladıklarını ifade etti.

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