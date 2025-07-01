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        Alanya'da eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:41
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        Alanya'da eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Konaklı Mahallesi'nde Huriye Karaçomak ile aynı evde yaşadığı belirtilen boşandığı eşi Mustafa Köleoğlu arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Köleoğlu, eski eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Köleoğlu, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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