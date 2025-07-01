Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Dolbazlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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