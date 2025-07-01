Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.
Antrenmana ısınma ve koşu çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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