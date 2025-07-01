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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:13
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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

        Antrenmana ısınma ve koşu çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

        Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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