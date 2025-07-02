Candan Erçetin Antalya Finike'de konser verdi

Festivale, Kaymakam Musa Kazım Çelik, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festivalin kapanışını Candan Erçetin konseri ile yaptıklarını belirterek, etkinliklere katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

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