Candan Erçetin Antalya Finike'de konser verdi
Sanatçı Candan Erçetin, Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen "Finike Festivali"nde konser verdi.
Sanatçı Candan Erçetin, Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen "Finike Festivali"nde konser verdi.
Finike Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşan Erçetin, şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar, sanatçıya şarkılarında eşlik etti.
İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festivalin kapanışını Candan Erçetin konseri ile yaptıklarını belirterek, etkinliklere katılımın yoğun olduğunu ifade etti.
Festivale, Kaymakam Musa Kazım Çelik, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
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