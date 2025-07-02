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        Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi:

        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "Sahnelere küfürlü müzik yapan, esrar içen insanları model olarak çıkartırsanız problem sorumlulardadır. Halkımıza tek yanlı değil her türden müzik sunmalıyız. Bu halk savaşını davula, düğününü zurnaya, derdini saza dökmüştür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:32
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        Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi:
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        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "Sahnelere küfürlü müzik yapan, esrar içen insanları model olarak çıkartırsanız problem sorumlulardadır. Halkımıza tek yanlı değil her türden müzik sunmalıyız. Bu halk savaşını davula, düğününü zurnaya, derdini saza dökmüştür." dedi.

        Ezgü, Konyaaltı ilçesindeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde düzenlediği basın toplantısında, doğru müziğin toplumu iyileştirdiğini, müziğin bozulması halinde toplumun ahlakının da bozulduğunu belirtti.

        İyi müziğin pozitif desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ezgü, yaz sezonu ile kültür sanat etkinliklerinin arttığını ifade etti.

        Belediyelerin kanalizasyon, yol hizmeti kadar kendisine oy veren halkının kültür sanat ihtiyaçlarını da karşılamasının görevi olduğunu anlatan Ezgü, "Yol tamir edilebilir ama sanat kaybolursa geri gelmez. Türkiye'de 15-24 yaş ortalaması TÜİK verilerine göre yüzde 14,9'tur. 24 yaş üzeri ise yüzde 85,1'dir. Belediyeler istisnalar hariç rap ve pop kadroları ile etkinlik yaparken kendilerine oy veren yüzde 85,1 nüfusa haksızlık yapıyor. Gerekçe olarak da yüzde 15 olan gençlere hitap ettiklerini söylüyorlar." dedi.

        Gençlerin bu anlamda tek yanlı müzikle beslendiğine dikkati çeken Ezgü, şöyle konuştu:

        "Sahnelere küfürlü müzik yapan, esrar içen insanları model olarak çıkartırsanız problem sorumlulardadır. Halkımıza tek yanlı değil her türden müzik sunmalıyız. Bu halk savaşını davula, düğününü zurnaya, derdini saza dökmüştür. Kültürel yozlaşmanın önüne geçmek müziğin toplumun üzerinde yıkıcı değil birleştirici gücünü arttırmak yeni bir kültürel seferberlik başlatmak adına 45 yıllık bir sanatçı olarak ülkemin kültür ve sanatına duyduğum kaygılarımı önerilerini konuşmayı görev sayıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolu Festivallerinde, belediyelerin halk şenliklerinde, üniversitelerin bahar şenliklerinde bu çağrıya kulak verileceğine inanıyorum. Kültür hepimizindir. Kültür yozlaşırsa kökü kurumuş ağaca döneriz."

        Ezgü, turizmde de yöresel müziklerin kullanılması gerektiğine işaret etti.

        Turizmde bu anlamda farkındalık problemi olduğunu anlatan Ezgü, "Burası Anadolu. Burada Hitit, Likya, Türk beylikleri, Osmanlı var. Medeniyetlerin toplandığı bir yer. Burada kültür var. Bunun farkında olmalıyız. Başkalarına özenmemeliyiz. Batıcı olmamalıyız. Kültürel olarak çöküntü içerisindeyiz. Müzik bu çöküntüde en başta giden, toplumu en fazla etkileyen konudur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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