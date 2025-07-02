Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Orhan Ç. idaresindeki 07 SZ 974 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu Kumköy Kavşağı'nda Ali A. yönetimindeki 34 HZT 346 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ali Orhan Ç. yaralandı.
Yaralı, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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