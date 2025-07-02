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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:47
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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ali Orhan Ç. idaresindeki 07 SZ 974 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu Kumköy Kavşağı'nda Ali A. yönetimindeki 34 HZT 346 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Ali Orhan Ç. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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