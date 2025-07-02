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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden Altıntaş ve Kundu'ya içme suyu yatırımı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 1 milyar 155 milyon lira maliyetle içme suyu altyapı yatırımını hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:34
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden Altıntaş ve Kundu'ya içme suyu yatırımı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 1 milyar 155 milyon lira maliyetle içme suyu altyapı yatırımını hayata geçirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Altıntaş ve Kundu mahallelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla bölgede 40 sondaj kuyusu açacak.

        Projeyle yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 800 milimetre çapında düktil içme suyu basma hattı ile farklı çaplarda şebeke hatları yapılacak.

        Bölgenin artan su ihtiyacına kalıcı çözümler sunmayı, turizm altyapısını güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan projenin, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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