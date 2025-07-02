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        Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 oyuncu için imza töreni düzenledi

        Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:53
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        Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 oyuncu için imza töreni düzenledi
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        Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik katıldı.

        Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına genç isimlerle başladıklarını, her zaman gençlere öncelik veren, şans tanıyan bir kulüp olduklarını söyledi.

        İki genç yeteneği kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Uchenna Ogundu inşallah Şanlıurfaspor'da olduğu gibi Alanyaspor'da da iyi bir çıkış yakalayacak. Diğer taraftan Adana Demirspor'dan İzzet Çelik ise iyi bir sezon geçirdi. Bu senenin inşallah her iki kardeşimize de hayırlı olmasını diliyorum. Her ikisinin de iyi işler yaparak daha önemli yerlere gideceğine inanıyorum. Hem kulübümüze, hem de futbolcularımıza hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz." dedi.

        - "Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağım"

        İzzet Çelik ise Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Başkan Çavuşoğlu'nun kulübe gelmesi için çok çabaladığını ve bunun için kendisine teşekkür ettiğini belirten İzzet, "Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim." diye konuştu.

        Uchenna Ogundu ise Alanya'da çok iyi karşılandığını, başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bana çok yakın davrandılar. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi, verip çalışmalarıma başlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu ile 3 yıllık, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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