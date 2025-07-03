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        Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı

        17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:24 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:27
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        Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı
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        17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katılıyor.

        Erkek Milli Takımımız, C Grubu ilk maçında Macaristan ile karşılaştı. İlk seti 18-13 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 15-14 kazandı. 1-1 eşitliğin ardından yapılan seri atışlarda milli takımımız, rakibine 7-4'lük sonuçla 2-1 mağlup oldu.

        Milliler günün ikinci maçında ise İsveç ile mücadele etti. İlk seti 21-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci seti 26-14 kaybetti. Seri atışlarda 7-6'lık sonuçla rakibine 2-1 mağlup olan milliler, ikinci mağlubiyetini aldı.

        Kadınlarda milli takım, A Grubu ilk maçında Polonya'ya 15-7 ve 22-18 setlerle 2-0 yenildi. Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçında ise Ukrayna'yı 2-1 mağlup etti. İlk seti 20-8 geride kapatan milliler, ikinci seti 12-10 kazanarak setlerde durumu 1-1 yaptı. Seri atışlarda rakibini 6-4 mağlup eden Türkiye, maçı 2-1 kazarak 2 puanın sahibi oldu.

        Erkek Milli Takımı, yarın grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan ile dördüncü maçında ise Çekya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise grubundaki üçüncü maçında İsviçre, dördüncü maçında ise İspanya ile mücadele edecek.

        Kadınlarda milli takım, İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile A Grubu'nda karşılaşırken, erkeklerde ay-yıldızlılar, Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek. 18 takımın mücadele edeceği organizasyon 6'şarlı 3 grupta oynanacak.

        5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile şampiyonlar belli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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