Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile eski SGK İl Müdürü S.E. gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen SGK müfettişleri E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini iddia ederek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi oldu.

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.E, M.A.B ve E.Ö'yü daha önceden seri numaraları alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakaladı.