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        Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

        Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile eski SGK İl Müdürü S.E. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:53
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        Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı
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        Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile eski SGK İl Müdürü S.E. gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen SGK müfettişleri E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürdü.

        Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini iddia ederek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi oldu.

        Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.E, M.A.B ve E.Ö'yü daha önceden seri numaraları alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada şüpheli S.E. ile hastane sahibi H.U. arasında geçtiği ileri sürülen konuşma kayıtları da yer aldı.

        Kayıtlarda eski SGK İl Müdürü S.E'nin H.U'dan "Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirin yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar." ifadeleri kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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