Şarkıcı Berkay Antalya'da konser verdi

Maştaoğlu, "Yaz konserleri serisi ile daha önce yüzde 10-15 olan iç pazar oranımızı yüzde 25'lere çıkardık. Buradan, tatilini yapan yerli turistlerin tanıdıkları isimleri kaldıkları otelde dinlemekten keyif aldığını da anladık." diye konuştu.

Otelin Genel Koordinatörü George Maştaoğlu, yaptığı açıklamada, eğlenceyi ön plana çıkaran konseptle, her kesimden tatilciye hitap ettiklerini belirtti.

Berkay'ın seslendirdiği şarkılara otelin yabancı misafirleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.