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        Şarkıcı Berkay Antalya'da konser verdi

        Serik ilçesinde "Yaz Konserleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:28
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        Şarkıcı Berkay Antalya'da konser verdi
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        Serik ilçesinde "Yaz Konserleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndek Selectum Noa otelde sahne alan Berkay, yaklaşık 2 saat süreyle sevilen parçalarını seslendirdi.

        Berkay'ın seslendirdiği şarkılara otelin yabancı misafirleri de eşlik etti.

        Otelin Genel Koordinatörü George Maştaoğlu, yaptığı açıklamada, eğlenceyi ön plana çıkaran konseptle, her kesimden tatilciye hitap ettiklerini belirtti.

        Maştaoğlu, "Yaz konserleri serisi ile daha önce yüzde 10-15 olan iç pazar oranımızı yüzde 25'lere çıkardık. Buradan, tatilini yapan yerli turistlerin tanıdıkları isimleri kaldıkları otelde dinlemekten keyif aldığını da anladık." diye konuştu.

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