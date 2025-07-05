Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katılıyor.

Organizasyonda 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, C Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 22-16 ve 23-18'lik skorlarla 2-0 mağlup olarak gruptan çıkamadı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise A Grubu'ndaki son maçında Çekya'ya 15-8 ve 17-12'lik skorlarla kaybederek gruptan çıkma şansını kaybetti.

Bu sonuçların ardından erkeklerde Macaristan ile Hollanda, İspanya ile Hırvatistan, Almanya ile İsveç ve Fransa ile de Çekya, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Kadınlarda da çeyrek finalde İsveç-Fransa, İspanya-Hırvatistan, Çekya-Norveç ve Macaristan-Almanya müsabakaları oynanacak.

Organizasyon, yarın sona erecek.