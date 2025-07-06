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        Antalya polisi turistlerin güvenliği için denizde, havada, karada görev yapıyor

        GÜLSEM ADAM - Her yıl milyonlarca turistin tatil için geldiği Antalya'da polis ekipleri "güvenli tatil" için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:16
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        Antalya polisi turistlerin güvenliği için denizde, havada, karada görev yapıyor
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        GÜLSEM ADAM - Her yıl milyonlarca turistin tatil için geldiği Antalya'da polis ekipleri "güvenli tatil" için çaba gösteriyor.

        Deniz, kum, güneş, tarih ve diğer doğal zenginlikleri bir arada barındıran, önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için görev yapıyor.

        Özellikle güvenli turizm için hizmet veren "Turizm Polisi" diğer birimlerle işbirliği içinde çalışıyor. Ekipler, ziyaretçilerin havalimanından, otel ve sahiller ile diğer seyahat rotalarında yanında yer alarak sorunları çözüme kavuşturuyor.

        Emniyetin hassas çalışması sayesinde kentte zaman geçiren milyonlarca turist, güvenli bir şekilde tatil yaparak ülkelerine mutlu dönüyor.

        İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AA muhabirine, Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti ve dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını söyledi.

        Antalya'ya tatile gelen yerli ve yabancı misafirlerin üzerinde iyi bir intiba bırakmak için çalıştıklarını belirten Arslan, "Bize göre dünyanın en güzel tatil şehri olan bu lokasyonda Antalya halkı ve misafirler için hizmet kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Emniyet olarak bunu da sadece imaj kaygısıyla değil samimiyetle topluma hizmet eden bir polislik örneği için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Arslan, İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, iyi örneklerin daha da arttırılması için personeli eğittiklerini kaydetti.

        - Emniyet mensuplarına Rusça, Almanca ve İngilizce dil eğitimi

        Yurt dışından Türkiye'ye gelen bir kişinin ülke ile ilgili ilk izleniminin havalimanındaki pasaport kontrol polisiyle başladığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

        "Türk devleti, Türk milleti olarak nezaket ve misafirperverliğimizin göstermelik değil, içimizde var olduğunu gösteriyor ve bunu ilk havalimanındaki polisten başlatıyoruz. Turistler pasaport kontrolünden sonra otellerine geçmek için dışarı çıktıklarında yine havalimanı önünde turizm polisini görüyor. Nihayetinde turistlerin Türkiye ve Antalya'da kaldıkları süre ne olursa olsun ülkelerine dönünceye kadar iyi intibanın devam etmesi için tüm çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz."

        İl Emniyet Müdürü Arslan, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin 36 milyondan 82 milyona çıkartıldığını belirterek "Aynı hizmet kalitesinin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Kurumların da destekleriyle havalimanında çalışan emniyet mensuplarına Rusça, Almanca ve İngilizce başta olmak üzere, Türkiye'de yoğun olarak gelen turistlerin temel dil eğitimini veriyoruz." diye konuştu.

        Hem personel hem de lojistik anlamda geniş araç filosuna sahip olduklarını belirten Arslan, ihtiyaç halinde karada, denizde ve havada en üst seviyede hizmet verdiklerini ve bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Antalya'ya gelen misafirlerin kentten maksimum memnuniyetle ayrılmalarını istediklerini kaydeden Arslan, "Turistin Antalya'da güvenli tatil yaparak huzur içerisinde ilimizden ayrılmalarını istiyoruz. Dosta güven düşmana korku veriyoruz. Yani suç işleme niyeti olan insanlara karşı tedbir alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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