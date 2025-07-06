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        Antalya'da falezlerden düşen yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen yabancı turist hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:08
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        Antalya'da falezlerden düşen yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen yabancı turist hayatını kaybetti.

        Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan kişi, kayalıklardan birinin düştüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Karadan ulaşım zor olduğu için olay yerine Deniz Polisi ekipleri de yönlendirildi.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla isminin Luke Brenken (23) olduğu öğrenilen yabancı uyruklu genç, Antalya Yat Limanı'na getirildi.

        Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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