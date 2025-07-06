Antalya'da falezlerden düşen yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen yabancı turist hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen yabancı turist hayatını kaybetti.
Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan kişi, kayalıklardan birinin düştüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Karadan ulaşım zor olduğu için olay yerine Deniz Polisi ekipleri de yönlendirildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla isminin Luke Brenken (23) olduğu öğrenilen yabancı uyruklu genç, Antalya Yat Limanı'na getirildi.
Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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