Antalya'da falezlerden düşen yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Karadan ulaşım zor olduğu için olay yerine Deniz Polisi ekipleri de yönlendirildi.

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