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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'daki mitingde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek için düzenlenen mitinge katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:53 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:58
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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'daki mitingde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek için düzenlenen mitinge katıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, Böcek'in bir kumpasla içeride tutulduğunu öne sürerek, ona sahip çıkmaya geldiklerini belirtti.

        Böcek'in oğlunun boşandığı eşine alınan dairenin parasının müteahhide verilmemesi nedeniyle rüşvet almakla suçlandığını aktaran Özel, şöyle konuştu:

        "Oysa Muhittin Başkan'ın oğlu, kendi apartman yapıyor, site yapıyor. 70 tane dairesi yapılıyor ama daha yeni başlıyor o zaman. Bir başkasına diyor ki, 'Bir daire senden alıp vereyim. Burası bitince ben sana vereyim.' Veren kişi bunu mahkemede böyle anlatmış, 'Borç olarak istedi, verdim. Bitirince ondan geri alacaktım.' diye. Buna bakmışlar MASAK kayıtlarında, daire üstüne geçmiş, parası verilmemiş. 'Rüşvettir.' diye fırsatçılık yapıyorlar. Muhittin Başkan'ın oğlu gelip ifadesini verecek. Bu durumu söyleyecek. Tut ki bir yanlışlık var, yok ama diyelim ki var. Yahu oğlan suç işledi diye baba mesul olur mu? Oğlan suç işledi diye baba belediye başkanlığından alınır mı? Ben baba ile oğlanın birlikte alınması için aynı suçu birlikte işlemesi gerektiğini bilirim."

        Erken seçim çağrısı yapan Özel, "Hodri meydan, koyalım sandığı, kararı millet versin." ifadesini kullandı.

        - "Manavgat'ta hepimizin yüzünü öne eğen görüntüler ortaya çıktı"

        Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonuna değinen Özel, "Manavgat'ta hepimizin yüzünü öne eğen, canını sıkan görüntüler ortaya çıktı, yalan yok. Gördüm, 'Montaj değilse tamamını atacağız partiden.' dedim. İki tane muhakkik görevlendirdim, gönderdim, çalıştı. Raporları geldi, önümüzdeki günlerde raporun gereğini yapacağız." dedi.

        Operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in "bir ay önce polis çevirmesi sırasında kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yakalandığını, bir ay boyunca eğitildiğini, daha sonra partiye yollandığını ve süreç sonunda da itirafçı yapıldığını" iddia eden Özel, Tüter'in ifadesi üzerine belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasını da belediye meclisindeki seçimi etkilemek amacıyla yapıldığını öne sürdü.

        Hırsızın, yolsuzun, rüşvetçinin partisi olmayacaklarını ifade eden Özel, "Milletin malına el uzatanın eli kırılsın, kolu kırılsın ancak baklava kutusunu CHP'ye mal edenlere, baklava kutusunun üstüne Atamızın emaneti altı oku utanmadan nakşedenlere, baklava üstüne altı ok koyup CHP'ye laf edenlere şu meydandan sözüm şudur: Foyanız ortaya çıktı, ayakkabı kutusu da sizin, baklava kutusu da sizin." diye konuştu.

        Özel, CHP'de yanlış yapan, milleti zarara uğratan olursa gözünün yaşına bakılmayacağını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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