İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor

AYŞE YILDIZ - Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, gül (roza) hastalığında erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu, güneşten ve sıcaktan korunmak gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Yılmaz, AA muhabirine, gül hastalığının dünyada görülme sıklığının yüzde 21 olduğunu ifade etti.

Bu rahatsızlığın kadınlarda ve beyaz tenlilerde daha sık görüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Hastalar, yüzünde sıcaklık, yanma hissi, kızarıklık bazen sivilcelenme şikayetiyle gelir. Alerji, güneş hassasiyeti zannedilir. Güneşte yandığında bu şikayetlerin olduğunu söyler. 'Kullandığım temizleyici ürünler yaptı' diye zannedilir. Bu yüzden de gül hastalığının tanısı gecikir. Ne kadar erken tanı konulursa, alacağımız önlemler, hastaların dikkat edeceği tedbirlerle hastalığın şiddetlenmesinin önüne geçebiliriz. Onun için ihmal edilmemesi gerekir." diye konuştu.

Yılmaz, hastalığı daha çok 30'lu yaşlarda beklediklerini ancak son yıllarda 20'li yaşlarda da gördüklerini vurgulayarak, 40'lı, 50'li yaşlarda zirve yaptığını kaydetti.

Yüzdeki damarlar genişleyince insanların yüzünün kırmızı olduğunu, hastalığın isminin de buradan geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yüzde oluşan kırmızılıklar hastada şikayete yol açıyor. Ataklar halinde oluyor. Başlangıçta geçici ataklar oluyor. Sıcakla, stresle, yorgunlukla ve güneşle tetiklenen bu kırmızılıklar, dikkat edilmezse zamanla kalıcı olmaya başlıyor. Balonu şişirdiğinizde ilk havasını bırakınca eski haline döner ancak uzun süre şiş kalırsa havasını bırakınca balon büzüşür. Tıpkı gül hastalığında damarlar da böyle oluyor. Gül hastalığında en korktuğumuz şey, geçici olan damar genişlemelerinin kalıcı hale gelmesidir. Kalıcı kızarıklar hiç istemediğimiz tablodur."

Yılmaz, tedaviden önce hastalıkla ilgili kişiyi bilgilendirdiklerini, dernek olarak broşür de bastırarak bilinçlendirme yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.