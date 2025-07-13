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        Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:05 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:05
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        Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Emrah T. idaresindeki 07 BDS 398 plakalı otomobil, Karadayı-Boğazkent yolunda refüje çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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