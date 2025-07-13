Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Emrah T. idaresindeki 07 BDS 398 plakalı otomobil, Karadayı-Boğazkent yolunda refüje çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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