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        Antalya ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, çeşitli programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:25
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        Antalya ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, çeşitli programlar düzenlendi.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı.

        Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma törenine şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile Antalya Valisi Hulusi Şahin, il protokolü, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, şehitler için sela, dua okundu ve mezarlarına çiçek bırakıldı.

        Anne Meltem Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu gibi cesur yürekler olduğu sürece Türkiye'nin asla yıkılmayacağını söyledi.

        Kendisinin de bu ülke için her zaman şehit ve gazi olmaya hazır olduğunu ifade eden Kılınç, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

        "Evladımı vatan, bayrak, Allah, peygamber sevgisi ile yetiştirdim. Şehadet makamını hak eden bir evlattı. Şehadet Allah'ın lütfettiği bir makam ama bir anne olarak çok zor dayanıyorum. Allah vatanına hainlik eden herkesi perişan etsin. Yüreğimizi yakan insanları kahretsin. Türk milleti olarak vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza daima sahip çıkacağız."

        - Muğla

        Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.

        Daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Marmaris ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğünce, Yeni Cami'de öğle namazından önce gerçekleşen programda, okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Programın ardından cami bahçesinde vatandaşlara lokma ikram edildi.

        - Isparta ve Burdur

        Isparta’da Isparta Valisi Abdullah Erin ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Atatürk Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü, Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde İç Güvenlik Harekatı şehidi Ali Yıldırım ve 15 Temmuz şehidi Akif Altay'ın ailesini ziyaret etti. Bilgihan tarafında şehit ailelerine Türk bayrağı hediye edildi.

        Ardından şehitlik ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Vali Bilgihan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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