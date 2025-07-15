Antalya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Bazı evlere sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bademli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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