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        Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor

        Antalya'da Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:18
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        Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor
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        Antalya'da Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

        Çalışmaları inceleyerek bilgi alan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, bölgede kaldırım ve otopark çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

        Çelik, çalışmalar kapsamında elektrik hatlarının yerin altına indiğini belirtti.

        Altyapı sorunlarına da kalıcı çözümler getireceklerini kaydeden Çelik, kanalizasyon sisteminin güçlendirileceğini, enerji ve telekom hatlarının da yer altına alınacağını vurguladı.

        Çelik, hedeflerinin Finike'yi daha modern ve yaşanılabilir bir şehir haline getirmek olduğunu ifade etti.

        Finike Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje Finike Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, ASAT gibi kurumlarca yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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