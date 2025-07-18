Antalya'da Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları inceleyerek bilgi alan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, bölgede kaldırım ve otopark çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

Çelik, çalışmalar kapsamında elektrik hatlarının yerin altına indiğini belirtti.

Altyapı sorunlarına da kalıcı çözümler getireceklerini kaydeden Çelik, kanalizasyon sisteminin güçlendirileceğini, enerji ve telekom hatlarının da yer altına alınacağını vurguladı.

Çelik, hedeflerinin Finike'yi daha modern ve yaşanılabilir bir şehir haline getirmek olduğunu ifade etti.

Finike Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje Finike Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, ASAT gibi kurumlarca yürütülüyor.