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        Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşıyor

        MUSTAFA KARABIYIK - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:11
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        Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşıyor
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        MUSTAFA KARABIYIK - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin." dedi.

        Hayvan parkından 6 Temmuz gecesi kaçan "Zeus" isimli aslanın saldırısına bağlı kulak bölgesinde tam kesi, yüz, gövde ve bacaklarında da yaralanmalar nedeniyle tedavi gördükten sonra taburcu edilen Kır, haftada bir kez kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'ne gidiyor.

        Vücudundaki yaraları büyük oranda iyileşen, derin diş izinin bulunduğu ayağındaki yara nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken 53 yaşındaki Kır, AA muhabirine, olayın şokunu üzerinden hala atamadığını belirtti.

        Yaraları nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ifade eden Kır, "Doktorlarımız yakından ilgileniyor. Çok ayakta kalırsam ayağımdaki büyük diş yarası ağrı yapıyor. Bu nedenle genelde evde dinlenerek zamanım geçiyor." dedi.

        - "İşçiler tarlaya gitmekten korkuyor"

        Saldıran aslanı bazı vatandaşların cep telefonu ile yakından görüntülediğine dikkati çeken Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin. Orayı yapan, ruhsatı veren, denetleyen, kiralayanlar incelensin ve suçlu kimse bulunsun. Allah'ın bir kuluna, hayvanına dahi bu acıyı yaşatmasın. Çok zorlu bir süreç yaşadık." diye konuştu.

        Tarlasını sulamak için işçi bulamadığını kaydeden Kır, "Tarım yaptığım arazi hayvanat bahçesine çok yakın. İşçiler tarlaya gitmekten korkuyor. Çocuklarım bile korkuyor. 'Tekrar kaçar mı?' diye korkuyoruz. Her an başımıza bir şey gelecek diye korku hissediyoruz ama mal canın yongası. Çocuklarım mecburen tarlayı suladılar. Eşim psikiyatri tedavisi görüyor. Ben de geceleri rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum. Rüyalarıma giriyor. Aklıma hep geliyor." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından 6 Temmuz gecesi kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, etkisiz hale getirilmişti. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hayvan parkı mühürlenmiş, gözaltına alınan işletme sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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