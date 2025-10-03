Habertürk
        "Emzirmek hem anneyi hem bebeği obeziteden de koruyor"

        AYŞE YILDIZ - Uzmanlar, emzirmenin bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmesi kadar, anne ve bebeği obeziteden de koruduğunu belirtti.

        03.10.2025 - 12:40
        "Emzirmek hem anneyi hem bebeği obeziteden de koruyor"
        AYŞE YILDIZ - Uzmanlar, emzirmenin bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmesi kadar, anne ve bebeği obeziteden de koruduğunu belirtti.

        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla tüm dikkatleri anne sütüyle beslenmeye çekmeye çalıştıklarını söyledi.

        Her gün bir hastanede emzirme konusunda farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özkan, yeni doğum yapan anneleri de uzmanlarla evlerinde ziyaret ettiklerini vurguladı.

        Anne sütünün bebeğin beslenmesinde en önemli besin kaynağı olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

        "İki yaşa kadar çocuğun beslenmesinde anne sütü başat rol üstleniyor. İlk altı ay mutlaka anne sütü çok önemli. Ondan sonraki dönemde iki yaşına kadar anne sütüyle beraber ek besinlerin verilmesini tıbben öneriyoruz. Anne sütü sadece çocukluk döneminde ishalden, enfeksiyondan korumuyor, yaşamın ileri dönemlerinde de obezite, lenfoma gibi hastalıklardan koruyor. Obezite çağımızın hastalığı. Emzirerek aslında anne sütüyle çocukları obeziteden korumuş oluyoruz. Emzirirken anne sütünün içerisindeki yağ oranı artıyor ve bu çocuklarda doygunluk hissi oluşturuyor. Bu fazla beslenmeye 'dur' diyor. Böylece obeziteye de 'dur' demiş oluyoruz."

        Anne sütünün taklidi yapılamayan besin türü olduğuna dikkati çeken Özkan, "Anne Dostu", "Bebek Dostu" hastanelerle anne ve çocuk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras da emzirmenin çocuk kadar anne üzerine de çok ciddi katkısı olduğunu belirtti.

        Aras, emzirmenin meme kanseri oranlarında ciddi azalmalara neden olduğuna işaret ederek, "Diğer kanserlerde de azalma oranları var. Emzirmek, plasentanın rahat atılmasını, rahmin eski haline gelmesini hızlandırıyor." diye konuştu.

        - Yenidoğan yoğun bakım hemşiresinden annelere çağrı

        Aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde görev yapan ve normal doğumla ikinci bebeğini kucağına alan 31 yaşındaki hemşire Burcu Bekar ise 14 yıldır bebeklerin hayata tutunmasına şahitlik ettiğini söyledi.

        Gebelik döneminde görev yaptığı hastanenin "Gebe Okulu"na giderek meslektaşlarının verdiği eğitimlere katıldığını anlatan Bekar, "Egzersizlerime devam ettim. Doktor kontrollerini aksatmadım. Bu şekilde doğuma hazırlandım. Kasılmaları nasıl karşılayacağımı bilmek, o andaki stresi yönetebilmek doğumumu daha kolaylaştırdı." dedi.

        Bekar, yenidoğan hemşiresi olduğu için bebeğin bakımında hiç zorlanmadığını, emzirerek beslediğini dile getirdi.

        Emzirmenin bebek kadar kendisine de fayda sağladığına değinen Bekar, "Anne sütü bebeğin bağışıklığını yükseltiyor, annenin de metabolizmasını hızlandırarak, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Emzirmek meme kanseri riskini de azaltıyor. Annelere çağrım, hem kendi konforları hem de bebek sağlığı açısından mümkün olduğunca mama vermeden bebeklerini emzirmeleridir." ifadelerini kullandı.

