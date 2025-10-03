Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya’nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi.

        Eski Postane ve Noel Baba Caddesi’nde iki ağaç devrildi, bazı cadde ve sokaklardaki elektrik telleri koptu.

        Hortumun etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi, toptancı halindeki iş yerleri ve depoların çatıları uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Belediye ve elektrik dağıtım ekipleri, devrilen ağaç ve kopan tellerin kaldırılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da kumar operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da kumar operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da 5 ayaklı doğan kuzu dikkati çekti
        Antalya'da 5 ayaklı doğan kuzu dikkati çekti
        Geçici olarak görevden uzaklaştırılan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kar...
        Geçici olarak görevden uzaklaştırılan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kar...
        Oltayla 60 kiloluk balık yakalayıp, gelirini kimsesiz çocuklara bağışladıla...
        Oltayla 60 kiloluk balık yakalayıp, gelirini kimsesiz çocuklara bağışladıla...