Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi.
Eski Postane ve Noel Baba Caddesi’nde iki ağaç devrildi, bazı cadde ve sokaklardaki elektrik telleri koptu.
Hortumun etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi, toptancı halindeki iş yerleri ve depoların çatıları uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Belediye ve elektrik dağıtım ekipleri, devrilen ağaç ve kopan tellerin kaldırılması için çalışma başlattı.
