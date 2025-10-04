Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından dile getirdiği değişim fikrine Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ve oyuncuların yaklaşımının farklı olduğunu belirtti.

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, iç sahadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üzerine aldığını yineleyen Belözoğlu, "Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında, benim ve oyuncularımın performansı kadar bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı net bir şekilde belli ediciydi. İlk dakikalardan itibaren bunu hissettirdi." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, Antalyasporlulardan özür dilediği açıklamasına şöyle devam etti:

"Camia olarak yaşadığımız hayal kırıklığından sonra değişimin daha doğru olacağı fikrimi başkanımız ve oyuncu kardeşlerimle paylaştım ancak başkanımız ve oyuncu kardeşlerimin yaklaşımı daha farklı oldu. Bu yolda beraber yürüdüğümüz, bunu bir çıkışın başlangıcı olarak görmemiz gerektiği yönünde fikir birliğine vardık. Bu süreçten çıkabilecek inanca sahip olduğumu paylaşıyor, Antalyaspor'a gönül verenlerden özür diliyorum. Mağlubiyet de galibiyet de futbolun bir parçası ancak dün akşam oynadığımız oyunu, yaşadığımız hayal kırıklığını tekrarlamamak için var gücümüzün de üzerinde bir eforla devam edeceğiz. Allah nasip ederse çok sevdiğim bu şehrin, çok sevdiğim camiasının yüzünü yeniden güldürmek inşallah nasip olacak."