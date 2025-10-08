16. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları 12 Ekim'de yapılacak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Manavgat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarışlar pazar günü Atatürk Stadyumu yanında yapılacak.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, etkinlikle ilgili düzenlenen basın toplantısında, rahvan at yarışlarının sadece bir spor etkinliği değil, Anadolu kültürünün önemli bir geleneği olduğunu söyledi.

Geleneksel sporlara belediye olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Çiçek, "Yarış alanımız ve tribünlerimiz hazır, belediye ekiplerimiz diğer hazırlıkları da hızla sürdürüyor. O gün farklı etkinlikler de olacak. Çocuklarımız ata binebilecek, aileler hep birlikte keyifli bir hafta sonu geçirecek. Tüm halkımızı bu güzel etkinliği izlemeye davet ediyorum." dedi.

Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak ise yarışların bu yıl da geniş katılımla gerçekleşeceğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 120 at katılmıştı. Bu yıl 120 ila 140 arasında atın katılmasını bekliyoruz. Toplamda 450 bin lira ödül dağıtılacak." diye konuştu.