Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahları Antalya'da buluştu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 47'nci Ulusal Kurultayı, plastik cerrahinin önde gelen uzmanlarını Antalya'da bir araya getirdi.

Akdeniz Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, estetik ve rekonstrüktif cerrahideki yeni teknikler, multidisipliner yaklaşımlar ve yenilikçi tedavi yöntemleri ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kurultayda yaptığı sunumda, dünyada ilk kez gerçekleştirilen kadavradan rahim nakli başta olmak üzere, alanlarında öncü nitelik taşıyan önemli nakil operasyonlarını ve başarılı çalışmaları paylaştı.

Dünyada ilk rahim naklinin 2000 yılında Suudi Arabistan'da yapıldığını, ancak rahmin kısa süre sonra geri alınmak zorunda kalındığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"2011 yılında bizim ekibimiz dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştirdi. Bu alanda en yoğun çalışan ekip İsveç'ti. Bizim başarımızdan sonra şaşırdılar, bir hafta içinde yanımıza gelip bilgi aldılar. Ardından kendi denemelerini yaptılar ve büyük başarı sağladılar. Bugün Çin, ABD, Brezilya ve Almanya gibi ülkeler de bu serüvene katıldı. Şu ana kadar 20'nin üzerinde ülke rahim naklini gerçekleştirdi. Tüm bu nakillerde, tüm dünyada 'Özkan tekniği' kullanılıyor. Bunu gururla söylüyorum."

Özkan, nakil sonrası dünyanın ilk rahim nakli hastası Derya Sert'in "Ömer Özkan Sert" adlı çocuğuna kavuştuğunu anımsattı.

Akdeniz Üniversitesinin yalnızca rahim nakli değil, yüz ve kol nakilleri gibi birçok alanda da öncülük ettiğini anlatan Özkan, bu çalışmaların Türkiye'deki hastalara yeni umutlar sunduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel de kurultayda söz alarak, "Özkanlar olarak bu ülkenin güzide plastik cerrahlarısınız. Ülkemize çok değer kattınız ve plastik cerrahiyi evrensel standartların üstüne çıkardınız." ifadesini kullanarak Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür etti.

Kurultay kapsamında Asistan Bildiri Yarışması ve Uzman Araştırma Yarışması da düzenlendi. Kurultay, bilimsel paylaşımlar, öncü başarı hikayeleri ve gelecek nesil cerrahlara ilham veren oturumlarla sona erdi.​​​​​​​