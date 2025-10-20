Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan Alman turist kurtarıldı

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan ve Üçağız Limanı'na getirilen Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye tatile gelen G.J. (68), Likya yolunda yürüyüş yaparken yolunu kaybederek Aperlai Koyu'nda kayalıklarda mahsur kaldı.

