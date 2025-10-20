Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan Alman turist kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan Alman turisti, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye tatile gelen G.J. (68), Likya yolunda yürüyüş yaparken yolunu kaybederek Aperlai Koyu'nda kayalıklarda mahsur kaldı.
Turistin yardım çağrısını duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan turiste ulaştı.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan ve Üçağız Limanı'na getirilen Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
