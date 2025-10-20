Habertürk
        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan Alman turist kurtarıldı

        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan Alman turist kurtarıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan Alman turisti, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:09 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:09
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye tatile gelen G.J. (68), Likya yolunda yürüyüş yaparken yolunu kaybederek Aperlai Koyu'nda kayalıklarda mahsur kaldı.

        Turistin yardım çağrısını duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan turiste ulaştı.

        Mahsur kaldığı yerden kurtarılan ve Üçağız Limanı'na getirilen Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

