        Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile 26 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:42
        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile 26 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Gaziantep FK karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Akdeniz temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

        Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

