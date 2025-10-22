Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Devlet Tiyatrolarının "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı

        Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı kapsamında, Devlet Tiyatrolarının özgün kostümlerinin yer aldığı "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:14 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Devlet Tiyatrolarının "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı kapsamında, Devlet Tiyatrolarının özgün kostümlerinin yer aldığı "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı.

        Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk Turizminin Kalbi Antalya'da Yüzde 100 Turizm" sloganıyla düzenlenen fuarda, sanatsal etkinliklere de ağırlık verildi.

        Devlet Tiyatroları tarafından "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı. Hafızalara kazınan oyunların özgün kostümleri, sahnelerin birebir tasarlandığı minyatür dekorlar ve sanatın yaratıcılığını gözler önüne seren tasarımlar, sergide ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

        Ayrıca "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi" kapsamında ziyaretçiler, Türk tiyatrosunun usta kadın sanatçılarının el emeği ve yaratıcılığıyla hayat bulan kostümleri yakından görme fırsatı buluyor.

        Sergide yer alan çalışmalar, Sevgi Türkay, Buket Başaran Akkaya, Nalan Alaylı, Funda Çebi, Şirin Dağtekin Yenen, Hale Eren, Gül Emre, Gülümser Erigür, Yıldız İpeklioğlu, Funda Karasaç, Gülhan Kırçova, Mihriban Oran, Fatma Sarıkurt, Çevren Sarayoğlu, Esra Selah, Serpil Tezcan, Nur Uzmen ve Medina Yavuz Almaç gibi önemli isimlerin imzasını taşıyor.

        Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ile diğer ziyaretçilere sergi hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den genç futbolcuları Gueye'ye övgü:
        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den genç futbolcuları Gueye'ye övgü:
        Antalya'da "Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı" dü...
        Antalya'da "Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı" dü...
        Altın Portakal Film Festivali biletleri ilgi görüyor
        Altın Portakal Film Festivali biletleri ilgi görüyor
        Antalya Turizm Fuarı sektör paydaşlarını bir araya getirdi
        Antalya Turizm Fuarı sektör paydaşlarını bir araya getirdi
        Cinayet davasında tanık: Olay öncesi önünü kesip ailecek dövdüler
        Cinayet davasında tanık: Olay öncesi önünü kesip ailecek dövdüler
        Ümit Akdağ, Lucescu'nun kendisini Romanya Milli Takımı'na davet etmesini de...
        Ümit Akdağ, Lucescu'nun kendisini Romanya Milli Takımı'na davet etmesini de...