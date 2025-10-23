Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da "5. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi" başladı

        Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:07
        Antalya'da "5. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi" başladı
        Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi" başladı.

        Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda iki gün sürecek kongreye, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı katıldı.

        "Tarım ve Gıda Sisteminde Yeni Teknolojiler ve Etik Değerler" temalı kongrede, tarımdan gıda etiğine, yapay zekadan tarım teknolojilerine birçok alanda oturumlar gerçekleştiriliyor.

        TARGET Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi, turizmi, doğası, tarımıyla Antalya'nın önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Tarım ve gıda etiğinin, tarım ve gıda sisteminin değer sorunlarını inceleyen uygulamalı etik analizi olduğunu anlatan Taluğ, uygulamalı etiğin son derece yeni bir bilimsel disiplin olduğunu vurguladı.

        Taluğ, tarım ve gıdayı birbirinden ayırmanın mümkün olmadığına dikkati çekerek, etik bakış açısının insan onurunu ve haklarını koruyan, toplumun çıkarlarını önceleyen ve doğaya saygılı bir tarım ve gıda sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için herkese ışık tuttuğunu dile getirdi.

        TARGET'in çalışmalarını ve hedeflerini değerlendiren Taluğ, "Gerçekten tarım ve gıda etiğine farkındalık ve duyarlılığı artırmak son derece önemli. Hepimiz tüketici olarak tarım ve gıda sistemini sahiplenmek zorundayız. Gıda aynı zamanda bir güç, bağımsızlık aracı. Bunu yaşayarak görüyoruz. O bakımdan sadece tüketici olarak değil, yurttaş olarak da mutlaka tarım ve gıda sisteminin toplumun ve doğanın esenliği doğrultusunda iyileşmesi için hepimizin çalışması gerekiyor." diye konuştu.

        Cemal Taluğ, kongreyi iki yılda bir düzenlediklerini, ilk defa Ankara Üniversitesi dışında Akdeniz Üniversitesi'nde yaptıklarını vurguladı.

        Kongreye Orta Asya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Japonya, Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerden katılım olduğunu belirten Taluğ, verimli bir kongre olacağını sözlerine ekledi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de tarımın konuşulmasının önemine işaret etti.

        İki gün sürecek kongre, oturumlarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

