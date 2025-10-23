Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te 4 aracın karıştığı kazada 2 turist yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 turist yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:31
        Serik'te 4 aracın karıştığı kazada 2 turist yaralandı
        Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 turist yaralandı.

        Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 07 JL 838 plakalı kamyon, Antalya - Alanlya D400 kara yolunda önce aynı istikamette ilerleyen 07 CFP 751 plakalı otomobile ardından 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne, tur midibüsü de 48 H 5595 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada tur midibüsündeki 2 Alman turist yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

