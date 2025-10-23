Serik'te 4 aracın karıştığı kazada 2 turist yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 07 JL 838 plakalı kamyon, Antalya - Alanlya D400 kara yolunda önce aynı istikamette ilerleyen 07 CFP 751 plakalı otomobile ardından 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne, tur midibüsü de 48 H 5595 plakalı kamyona çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.