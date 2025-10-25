Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall, Çağatay Durmaz (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Bergen, Batuhan Avcı, Furkan Dur)
Halkbank: Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Arda Bostan, Sotola)
Setler: 18-25, 29-27, 20-25, 28-26, 9-15
Süre: 154 dakika (31, 37, 28, 36, 22)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.