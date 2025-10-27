Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya'da "2025 Tiyatro Türkiye Finali"ne katıldı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, enerjik ve dinamik ruhunu canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak." dedi.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen "2025 Tiyatro Türkiye Finali"ne katıldı.

Büyük emek ve kararlılıkla sürdürülen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın gençlerin sahnede, mikrofon başında sergilediği öz güvenin, yeteneğin ve üretkenliğin en güzel göstergesi olduğunu belirten Bak, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 34 bin 541 genç sanatçının şiir, ses, bilgi ve tiyatro kategorilerinde başvuruda bulunduğunu söyledi.

Gençlerin "Bir Şiir Bir Nefes" diyerek duygularını mısralara döktüğünü, "Sahne Sırası Sende" ile seslerini tüm Türkiye'ye duyurduğunu anlatan Bak, gençlerin "Kim Bilir?" ile bilgi ufkunu genişlettiklerini ve "Hayallerini Sahneye Taşı" ile o hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti.

Mardin'de şiir finalinde gençlerin performansına tanıklık ettiğini hatırlatan Bak, 30 Ekim'de de İstanbul'da ses yarışmasının coşkusunu paylaşacaklarını dile getirdi. - "Yenilikçi, üretken ve girişimci ruhu kuşanmanızı istiyoruz" Bakan Bak, bu yarışmaların yalnızca bir sahne etkinliği değil, gençliğin üretkenliğini, vizyonunu ve medeniyet birikimini taşıyan kültür ve sanat hareketi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, enerjik ve dinamik ruhunu canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak. İllerinizde, bölgenizde mücadele ettiniz ve büyük finale ulaşarak hepimizi gururlandırdınız. Unutmayın önünüzde uzun ama bir o kadar da anlamlı, kıymetli ve güzel bir yol var. Bu yolda yılmadan, yorulmadan, aşk ve şevkle ilerleyeceğinize, hayallerinizi gerçeğe dönüştürerek bu ülkenin geleceğine iz bırakacağınıza inanıyoruz."

Gençlerin, ülkenin geleceği, umudu ve ilham kaynağı olduğunu kaydeden Bak, "Bulunduğunuz şehrin potansiyelini enerjinizle birleştirerek parlatmanız, bu ülkenin geleceğine atılmış en kıymetli adımdır. Bu toprakların mayasında var olan yenilikçi, üretken ve girişimci ruhu kuşanmanızı istiyoruz. Kültür, sanat, spor ve pek çok alanda ülkemizin her köşesine değer ve vizyon katacağınıza inanıyoruz. Bu kıymetli yolda ülkemizin dört bir yanında bulunan 378 genç ofis, 559 gençlik merkezi, 879 yurdumuz, 10 bini aşkın gençlik ve spor tesisimizle sizlerin yanındayız." diye konuştu. - "3 bin 400 projeye 226 milyonluk destek sağladık" Bakan Bak, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde gençlere bir fırsat daha tanıyarak üniversite kulüplerindeki çalışmalarına katkı sunduklarını, 3 bin 400 projeye 226 milyon liralık destek sağladıklarını dile getirdi. Bak, gençlere "Sizleri seviyoruz. İçinizdeki ateşi yakın, ülkenizi, vatanınızı sevin. Hep beraber güçlü bir gelecek geliyor. İyi ki varsınız, siz bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.