Antalya'da kesme çiçek üretim maliyetleri değerlendirildi

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) düzenlenen kesme çiçek sektörüne ilişkin analiz toplantısında çiçek üretim, satış ve ihracatı değerlendirildi.

ATB Başkanı Ali Çandır, Borsada gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projelerini başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Kesme çiçek ihracatının geliştirilmesine yönelik Kolombiya, İngiltere, Kuzey İrlanda, Kenya, Japonya ve Güney Kore’ye ziyaretler düzenlediklerini anlatan Çandır, bu ziyaretlerle ticari bağlantılar sağladıklarını bildirdi.

ATB'nin "Tarıma Özel Sosyal Güvenlik" çalışması kapsamında tarımdaki işçi probleminin çözülmesini hedeflediklerini anlatan Çandır, amaçlarının düşük maliyetli sosyal güvenlik sistemi geliştirmek olduğunu kaydetti.

Çandır, Antalya Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi fizibilite raporunun tamamladığını, alanın tahsisinde sıkıntı olmaması durumunda uygulama aşamasına geçileceğini ifade etti.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz da kesme çiçeğin üretim maliyetleri artarken ihracat rakamlarında geriye gidildiğine dikkati çekti.

Bu yıl yüzde 3 küçülme ile 451 milyon dal çiçek gönderebildiklerini belirten Yılmaz, kesme çiçekte karlılığın yitirildiğini vurguladı.

Organize tarım bölgesinin çiçekçilik sektörü için önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Daha büyük alanlara ihtiyacımız var. Sektörde pazarlamacı sorunu var. Farklı pazarlara açılamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, oda ve borsa temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.