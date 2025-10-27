Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kesme çiçek üretim maliyetleri değerlendirildi

        Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) düzenlenen kesme çiçek sektörüne ilişkin analiz toplantısında çiçek üretim, satış ve ihracatı değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kesme çiçek üretim maliyetleri değerlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) düzenlenen kesme çiçek sektörüne ilişkin analiz toplantısında çiçek üretim, satış ve ihracatı değerlendirildi.

        ATB Başkanı Ali Çandır, Borsada gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projelerini başarıyla tamamladıklarını belirtti.

        Kesme çiçek ihracatının geliştirilmesine yönelik Kolombiya, İngiltere, Kuzey İrlanda, Kenya, Japonya ve Güney Kore’ye ziyaretler düzenlediklerini anlatan Çandır, bu ziyaretlerle ticari bağlantılar sağladıklarını bildirdi.

        ATB'nin "Tarıma Özel Sosyal Güvenlik" çalışması kapsamında tarımdaki işçi probleminin çözülmesini hedeflediklerini anlatan Çandır, amaçlarının düşük maliyetli sosyal güvenlik sistemi geliştirmek olduğunu kaydetti.

        Çandır, Antalya Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi fizibilite raporunun tamamladığını, alanın tahsisinde sıkıntı olmaması durumunda uygulama aşamasına geçileceğini ifade etti.

        Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz da kesme çiçeğin üretim maliyetleri artarken ihracat rakamlarında geriye gidildiğine dikkati çekti.

        Bu yıl yüzde 3 küçülme ile 451 milyon dal çiçek gönderebildiklerini belirten Yılmaz, kesme çiçekte karlılığın yitirildiğini vurguladı.

        Organize tarım bölgesinin çiçekçilik sektörü için önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Daha büyük alanlara ihtiyacımız var. Sektörde pazarlamacı sorunu var. Farklı pazarlara açılamıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, oda ve borsa temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!

        Benzer Haberler

        Kurşunlu Şelalesi'nde sonbahar
        Kurşunlu Şelalesi'nde sonbahar
        Antalya'da "24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği" başladı
        Antalya'da "24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği" başladı
        Her odada 1,5 ton su tüketilen otellere su tasarrufu projesi
        Her odada 1,5 ton su tüketilen otellere su tasarrufu projesi
        Manavgat'ta evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Manavgat'ta evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya'da "2025 Tiyatro Türkiye Finali"ne katı...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya'da "2025 Tiyatro Türkiye Finali"ne katı...
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Barselo" filmi...
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Barselo" filmi...