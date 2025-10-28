Antalya'da kürek sörfüyle açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenip mağaraya sığınan 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sörf ekipmanlarıyla Konyaaltı Sahili'nden denize açılan 2 kişi, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenip falezlerin alt kısmındaki mağaraya sığındı.
Mahsur kalanların ihbarıyla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla falezlerden mağaraya inen ekipler 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
