        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kürek sörfüyle açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenip mağaraya sığınan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:00
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenip mağaraya sığınan 2 kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, sörf ekipmanlarıyla Konyaaltı Sahili'nden denize açılan 2 kişi, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenip falezlerin alt kısmındaki mağaraya sığındı.

        Mahsur kalanların ihbarıyla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla falezlerden mağaraya inen ekipler 2 kişiyi kurtardı.

        Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

