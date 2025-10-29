Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı

        Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:10 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

        Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

        M.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.

        Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.

        Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!

        Benzer Haberler

        Antalya'da 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaptı
        Antalya'da 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaptı
        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
        AK Parti'li Çokal, AND Parlamentosu'nda Türkiye'nin diplomasideki rolünü an...
        AK Parti'li Çokal, AND Parlamentosu'nda Türkiye'nin diplomasideki rolünü an...
        Ukrayna'nın 'domates' ve 'dikenli salatalık' kararı için çözüm çağrısı
        Ukrayna'nın 'domates' ve 'dikenli salatalık' kararı için çözüm çağrısı
        Türkiye acil tıpta ileri seviyede
        Türkiye acil tıpta ileri seviyede
        10 yaşındaki Defne, ilk sinema filmiyle Altın Portakal'da
        10 yaşındaki Defne, ilk sinema filmiyle Altın Portakal'da