5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde "yapay zeka uygulamaları" değerlendirildi

Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde yapay zeka uygulamalarının acil servislere entegre edilmesi değerlendirildi.

Türkiye Acil Tıp Vakfının ev sahipliğinde Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongre, çeşitli oturumlarla devam ediyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mücahit Kapçı, düzenlenen basın toplantısında, bu yılki kongrede teknolojinin acil tıp ve kritik bakım alanına entegrasyonunun ana temalarından biri olarak öne çıktığını belirtti.

Kongre kapsamında yeni tanı araçları, otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli klinik süreçlerin acil tıp pratiğine kazandırılması üzerine kapsamlı oturumlar gerçekleştirildiğini anlatan Kapçı, "Kongrede, kriz yönetimi ve afet durumlarına hazırlık başlığı altında, afetler, salgınlar ve kütle yaralanmaları gibi beklenmedik büyük olaylara karşı acil tıp sistemlerinin dayanıklılığını değerlendireceğiz. Kanıta dayalı uygulamalar ve güncel rehberler ışığında yapılacak klinik vaka analizleri, programın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kritik hasta yönetimi, yani acil servislerde yüksek riskli hastaların tanı, tedavi ve izlem süreçlerinin çok disiplinli yaklaşımlarla ele alınması bu yılın odak konuları arasında yer alıyor." dedi.

Kapçı, acil tıp alanının, kritik bakım gerektiren hasta sayısındaki artış, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve tedavi yaklaşımlarının sürekli değişmesi nedeniyle her geçen gün daha dinamik ve yenilikçi bir yapıya büründüğünü ifade ederek, bu süreçte uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti. - Yapay zeka destekli karar sistemleriyle ilgili çalışma yapılıyor Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek ise Acil Tıp Vakfı olarak ülke genelinde yıl içerisinde eğitim faaliyetleri yürüttüklerini, farklı şehirlerde EKG, ultrasonografi (USG), toksikoloji ve acil serviste görüntüleme konularında düzenli olarak kurslar düzenlediklerini dile getirdi. Acil tıp hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amacıyla yapay zeka destekli karar destek sistemleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Altınbilek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda hasta triyajında risk skorlaması yapabilen akıllı algoritmalar, bilgisayarlı tomografi (BT) ve röntgen gibi görüntüleme verilerini otomatik analiz eden erken tanı modülleri, hasta yoğunluğu ve kaynak yönetimini optimize eden yapay zeka tabanlı otomasyon sistemleri geliştirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Bu çalışmaları farklı kurumlarla yaptığımız işbirlikleri ile yürütüyoruz. Projelerin odak noktası ise kritik hastaların erken tanımlanması ve hayati riskin otomatik saptanması. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sistemlerin pilot uygulamalarını eğitim ve araştırma hastanelerinde devreye alarak, acil servislerde yapay zeka destekli müdahale süreçlerinin yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zekayı acil servislere entegre etmeye çalışıyoruz, bunlarla yükümüzü hafifletmek istiyoruz."