Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi

Antalya'da polis ekiplerince, günübirlik konaklama yerlerinde denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Eş zamanlı denetimlerde, 411 günübirlik konaklama yeri ve 37 araç kiralama firması kontrol edildi.

Anlık veri göndermediği tespit edilen iki işletmeye, çalışan bildirimi yapmamaktan 3 işletmeye, kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 12 kişiye, kayıtsız konaklama yaptırmaktan ve 3 araç kiralama firmasına, kayıtsız kiralama yapmaktan cezai işlem uygulandı.