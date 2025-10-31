Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, Gazze direnişinin Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ettiğini söyledi:

        Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Gazze'nin direnişi, Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ederek hakikatin yeniden doğuşunu ilan etti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, Gazze direnişinin Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ettiğini söyledi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Gazze'nin direnişi, Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ederek hakikatin yeniden doğuşunu ilan etti." dedi.

        Gök, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde düzenlenen "Medya Mensupları Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarında 250'den fazla gazetecinin şehit edildiğini söyledi.

        Gazetecilik mesleğinin zorluklarını anlatan Gök, "Gazze, sadece İsrail’e değil ABD’nin stratejik vesayetine, İngiltere’nin tarihi ikiyüzlülüğüne, Avrupa’nın insan hakları maskesine ve İslam dünyasının sessiz ihanetlerine karşı da savaş vermiştir. Gazze'nin direnişi, Batı'nın medeniyet iddiasını yerle bir ederek hakikatin yeniden doğuşunu ilan etti." diye konuştu.

        Sendikal örgütlenme, taşeronlaşma ve güvencesizlik gibi yapısal problemlerin bulunduğunu savunan Gök, asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Gök, medya mensuplarının kutsal mesleğinin cesaret ve ilkeli duruş gerektirdiğini belirterek, basının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin medya sektörünün gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat

        Benzer Haberler

        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor
        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor
        Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sanatçı Haluk Levent Antalya'da konser verdi
        Sanatçı Haluk Levent Antalya'da konser verdi
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Erken Kış" filmi gösterildi
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Erken Kış" filmi gösterildi
        Kurtarma sırasında üşüyen turiste yeleğini verdi
        Kurtarma sırasında üşüyen turiste yeleğini verdi
        Antalya'da "Avrasya Yer Bilimleri Kongresi ve Sergisi" düzenlenecek
        Antalya'da "Avrasya Yer Bilimleri Kongresi ve Sergisi" düzenlenecek