Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Son dört haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, İstanbul deplasmanında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

Akdeniz temsilcisinde sakatlığı süren orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.

