        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.

        Giriş: 02.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 02.11.2025 - 09:34
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Akdeniz temsilcisinde sakatlığı süren orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.

        Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

        Son dört haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, İstanbul deplasmanında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

