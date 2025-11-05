Habertürk
        Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        05.11.2025 - 17:21
        Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.

        Futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Antalya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

