Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü

        AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, başarılı ameliyatlara, kalp, karaciğer, böbrek nakillerine, yüz, rahim, çift kol gibi kompozit doku nakillerine de öncülük ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, başarılı ameliyatlara, kalp, karaciğer, böbrek nakillerine, yüz, rahim, çift kol gibi kompozit doku nakillerine de öncülük ediyor.

        Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Yaşam Organ Nakli Merkezi ve Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinde her yıl çok sayıda organ ve kompozit doku nakili yapılıyor.

        "İlklerin merkezi" olarak ifade edilen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde 1982'de böbrek, 1997'de karaciğer, 1998'de kalp, 2002'de pankreas, 2010'da Türkiye'nin ilk çift kol, 2011'de dünyanın ilk kadavradan rahim, 2012 yılında ise Türkiye'nin ilk yüz nakli yapıldı.

        Kentte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastaların yanı sıra sağlık turizmi kapsamında donörü olan çok sayıda yabancı hastaya da karaciğer ve böbrek nakili gerçekleştiriliyor.

        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, 3-9 Kasım Organ ve Doku Nakli Haftası kapsamında farkındalık yaratmak için önemli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 18 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan herkesin organlarını bağışlayabileceğini söyledi.

        Hastanelerin organ nakli birimlerinin yanı sıra e-Devlet veya e-Nabız üzerinden de bağış yapılabileceğine dikkati çeken Özkan, "Ülkemizde canlıdan nakil yüksek ancak kadavradan nakil oranlarının da yükselmesini hedefliyoruz. Özellikle kadavradan nakil oranlarının Avrupa'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki düzeylere gelmesi gerekiyor. Onun için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Özkan, Türkiye'de 25 bin civarında böbrek, yaklaşık 2 bin 500 karaciğer ve 1500'e yakın da kalp nakli için bekleyen hasta olduğunu vurguladı.

        Kayıtlara göre 700 bine yakın bağışçı olduğunu ve bunun 11 bininin Antalya'da olduğunu kaydeden Özkan, tüm kurumların ortak çalışarak bağış oranlarını artırması gerektiğini belirtti.

        Organ bağışının "en kutsal hediye" olduğunu dile getiren Özkan, "Antalya, organ nakillerinde Türkiye'de öncü şehirlerden birisi. Hem cerrahlar hem hastaneler bakımından şanslı bir iliz. Hem kompozit (yüz, kol, rahim) doku hem kompozit dışı doku naklinde Türkiye'de öncü kentlerden birisiyiz. Bağışçı sayısında da Türkiye'de ikinci şehiriz." dedi.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner de merkezlerinde bu yıl içinde 20 böbrek, 7 karaciğer nakli yaptıklarını bildirdi.

        Türkiye'nin farklı illerinden hastaların geldiğini anlatan Aslaner, "Bağış bekleyen hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için farkındalık yaratarak, bağış oranlarını yükseltmemiz gerekiyor. Ne kadar çok bağış olursa o kadar çok hastamızın şifasına aracılık etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya, 34. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
        Antalya, 34. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
        37 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu: Ömrümün en özel hediyesini verd...
        37 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu: Ömrümün en özel hediyesini verd...
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı