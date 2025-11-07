Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü

AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, başarılı ameliyatlara, kalp, karaciğer, böbrek nakillerine, yüz, rahim, çift kol gibi kompozit doku nakillerine de öncülük ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Yaşam Organ Nakli Merkezi ve Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinde her yıl çok sayıda organ ve kompozit doku nakili yapılıyor.

"İlklerin merkezi" olarak ifade edilen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde 1982'de böbrek, 1997'de karaciğer, 1998'de kalp, 2002'de pankreas, 2010'da Türkiye'nin ilk çift kol, 2011'de dünyanın ilk kadavradan rahim, 2012 yılında ise Türkiye'nin ilk yüz nakli yapıldı.

Kentte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastaların yanı sıra sağlık turizmi kapsamında donörü olan çok sayıda yabancı hastaya da karaciğer ve böbrek nakili gerçekleştiriliyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, 3-9 Kasım Organ ve Doku Nakli Haftası kapsamında farkındalık yaratmak için önemli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 18 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan herkesin organlarını bağışlayabileceğini söyledi.

Hastanelerin organ nakli birimlerinin yanı sıra e-Devlet veya e-Nabız üzerinden de bağış yapılabileceğine dikkati çeken Özkan, "Ülkemizde canlıdan nakil yüksek ancak kadavradan nakil oranlarının da yükselmesini hedefliyoruz. Özellikle kadavradan nakil oranlarının Avrupa'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki düzeylere gelmesi gerekiyor. Onun için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özkan, Türkiye'de 25 bin civarında böbrek, yaklaşık 2 bin 500 karaciğer ve 1500'e yakın da kalp nakli için bekleyen hasta olduğunu vurguladı.

Kayıtlara göre 700 bine yakın bağışçı olduğunu ve bunun 11 bininin Antalya'da olduğunu kaydeden Özkan, tüm kurumların ortak çalışarak bağış oranlarını artırması gerektiğini belirtti.

Organ bağışının "en kutsal hediye" olduğunu dile getiren Özkan, "Antalya, organ nakillerinde Türkiye'de öncü şehirlerden birisi. Hem cerrahlar hem hastaneler bakımından şanslı bir iliz. Hem kompozit (yüz, kol, rahim) doku hem kompozit dışı doku naklinde Türkiye'de öncü kentlerden birisiyiz. Bağışçı sayısında da Türkiye'de ikinci şehiriz." dedi.